Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 4 Ayda 65 Milyon Dolar İhracat Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 4 Ayda 65 Milyon Dolar İhracat Yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 4 Ayda 65 Milyon Dolar İhracat Yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların son 4 ayda 65 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Ilık, ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini belirtirken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve tekstil ürünlerinin ihracatında öne çıktığını ifade etti. Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika, İtalya ve Meksika ise en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

04.05.2024 16:13
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 4 ayda 65 milyon 584 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların nisa ayında 14 milyon 50 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ocak, şubat ve mart ayında ise 46 milyon 534 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini kaydetti.

İhracat yapılan ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil olduğunu belirten Ilık, "İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika İtalya ve Meksika ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 4 Ayda 65 Milyon Dolar İhracat Yapıldı - Son Dakika
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