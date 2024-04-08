Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Ramazan Bayramı namazı saatleri belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bayram namazı Tekirdağ'da 07.10'da, Kırklareli'nde 07.11'de kılınacak.
Edirne'de ise 07.13'te eda edilecek.
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Anadolu'ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor. Tatilin 3'üncü gününde İstanbul'un Anadolu'ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akıcı seyrediyor. Sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü tercih etmeleri ulaşım rahat sağlanmasında etkili oldu.
Bursa'da bir genç, patenli olarak trafikte seyahat eden bir minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli hareketleri kameraya yansırken, yolculuk sırasında diğer sürücülerin can güvenliği de tehlikeye girdi.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. İşletme sahibine tehdit mesajı atan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Gani Rüzgar Şavata, İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni olarak Ahmet Kaya'nın saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şavata, Ahmet Kaya'nın taşlanmasında kendini suçlu hissettiğini ve o gece barış sağlanabilirdi ya da ikisinin de ölebileceğini söyledi. Ayrıca, derin güçlerin Ahmet Kaya'yı yurtdışına çıkarmak istediğini ve bunun için evini, arabasını ve ofisini kurşunladıklarını iddia etti.
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