Kırklareli merkezli dolandırıcılıkta 4 milyon lira nakit alındı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli merkezli dolandırıcılıkta 4 milyon lira nakit alındı, 3 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli merkezli dolandırıcılıkta 4 milyon lira nakit alındı, 3 şüpheli tutuklandı
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Kırklareli merkezli dolandırıcılık operasyonunda kendini polis ve savcı olarak tanıtan 11 şüpheli gözaltına alındı; 4 milyon lira nakit ve 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası aldıkları belirlendi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ merkezli 8 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak kişileri dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, İzmir'in Tire ilçesi, Bayburt ve Kahramanmaraş'ta kişileri dolandırarak, 4 milyon lira nakit ve 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyasının alındığını tespit edildi. Polisin Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Antalya, Isparta, Karabük, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kırklareli'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Babaeski ilçesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkKırklareli3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli merkezli dolandırıcılıkta 4 milyon lira nakit alındı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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