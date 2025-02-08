Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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