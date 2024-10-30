Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmada 12 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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