Kırklareli\'nde 12 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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