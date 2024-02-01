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Kırklareli'nde 37 köy yolunun ulaşıma açılması - Son Dakika
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Kırklareli'nde 37 köy yolunun ulaşıma açılması

Kırklareli\'nde 37 köy yolunun ulaşıma açılması

Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 37 köy yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldığı bildirildi. Ayrıca, TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yolda da çalışmalar sürdürüldü.

01.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolu açıldı.

Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda üç gün tipi şeklinde etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan söz konusu ilçelere bağlı 37 köyün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.

Ekipler ayrıca dün kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yolda da çalışmalarını sürdürdü.

Kar püskürtme makinesi ile yolu açan ekipler zaman zaman kar birikintileri nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürüttü.

Kaynak: AA

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