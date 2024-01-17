Kırklareli\'nde Genç Mucitlerden Güneş Takip Sistemli Güneş Paneli Projesi

Kırklareli'ndeki Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde çalışma yapan minik araştırmacılar 12 yaşındaki Ebrar Karaduralı ile 11 yaşındaki Kayra Semiz, "Güneş Takip Sistemli Güneş Paneli" projesiyle enerji depolama ve verimliliği arttırmayı amaçlıyor.

Karaduralı ile Semiz güneşle aynı doğrultuda hareket eden prototip güneş paneli sistemi geliştirdi.

Sistem sayesinde sabit güneş panellerinin aksine daha fazla enerji depolanması hedefleniyor.

Karaduralı, "Çocuk Mucitler Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim insanı olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

İnsan hayatını kolaylaştırabilecek projeler geliştirmeyi sevdiğini ifade eden Karaduralı, çözüm odaklı düşünerek, yılmadan çalıştığını kaydetti.

Her geçen gün dünya nüfusunun artması ve gelişen teknolojiyle birlikte enerji ihtiyacının da arttığına dikkat çeken Karaduralı, yenilenebilir enerji güneş panellerinden daha fazla verim elde edilebilmesine yönelik proje hazırladıklarını belirtti.

Güneşle aynı doğrultuda hareket eden güneş paneliyle maksimum verim alınabileceğini anlatan Karaduralı, şunları kaydetti:

"Normal bir güneş panelinde sadece güneş ışığı dik vurduğunda onun ışığını alır. Güneş yön değiştirdiğinde ise ışığı alamaz, dolayısıyla enerji depolama düşer. Fakat yaptığımız sistemde güneş ne yöne dönerse, panel o tarafa dönüyor. Güneşi takip ederek enerjiyi topluyor ve elde edeceğimiz maksimum enerjiyi sağlıyor. Yani ortalama iki günde elde edilebilecek enerjiyi yarım günde elde edebilir düzeye geliyor. Bu sistemi geliştirmek ve daha uygulanabilir hale getirmek isteyenler araştırabilir. Bu tür projeler hazırlamak, geliştirmek o kadar güzel ki bunu başardığında da çok mutlu oluyorsun. "

Semiz de bilimsel çalışmaları çok sevdiğini belirterek, bugüne kadar birçok denemeler gerçekleştirdiğini anlattı.

İnsan yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik araştırmalar yaptığını ifade eden Semiz, "Gelecekte bilim insanı olmak istiyorum ve astronomi, fizik ve kimya gibi alanlarda uzmanlaşıp insanlığa yararlı bilgiler sağlamak istiyorum. Bilim insanlığı yolunda iki idolüm var. Bunlardan biri Selçuk Bayraktar, ikincisi ise Nikola Tesla. Yaptıkları buluşlara, çalışmalara ve azimlerine gerçekten çok hayranım." dedi.