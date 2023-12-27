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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Açıldı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların, düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için kamyonet ve kiralık otomobil kullandıkları belirtildi.

Kırklareli\'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Açıldı
27.12.2023 - 12:37,  Güncelleme: 13:01
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Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 16'şar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar M.G. ve Y.E.B. ile tutuksuz sanıklar T.T. ve T.I. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için arkadaşı M.G. ile anlaştığı belirlenen Y.E.B.'nin, idaresindeki kamyonetle İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine Dereköy Sınır Kapısı yolundaki asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

Diğer sanıkların ise kiralık otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü kaydedilen iddianamede, kamyon kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere farklı uyruklardan 62 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Y.E.B'nin iddianamede yer verilen ifadesinde, insan kaçakçılığı suçunu kabul ettiği bilgisi yer aldı.

İfadesinde, farklı tarihlerde Kırklareli'nin Ahmetçe köyüne iki kez düzensiz göçmen taşıdığını ve her bir iş için 10 bin lira aldığını itiraf eden Y.E.B, "Arkadaşım M.G. 'senin maddi durumun kötü, gel benimle insan taşı borçlarını ödersin' demesi üzerine bu işi kabul ettim. Daha öncesinde de iki kez kamyonet ile aldığım insanları Ahmetçe köyüne bırakıp İstanbul'a döndüm." dedi.

İddianamede sanıklar T.T. T.I. M.G. ve Y.E.B'nin fikir ve eylem birliği içerisinde müştereken yabancı uyruklu göçmen grubunu maddi menfaat sağlamak amacıyla yasal olmayan yollardan İstanbul'dan alıp yurt dışına çıkartmaya çalışırken Kırklareli'nde yakalandıklarının, Plaka Tanıma Sistemi ve tutanaklarla sabit olduğu anlatılarak, sanıkların "göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 16 yıla kadar hapsi talep edildi.

Olay

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Aralık Çarşamba günü Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy köyü yolundaki Çağlayan Kavşağı'nda yaptığı uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurmuş, sürücü Y.E.B. kamyonetin kasasındaki brandayı açarken kaçmıştı.

Kamyonet kasasında yakalanan farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine götürülmüş, kaçan Y.E.B. ile başka bir araçla kamyonete öncülük eden M.G, T.T. ve T.I. daha sonra yakalanmıştı. Bu kişilerden Y.E.B. ile M.G. tutuklanmış, diğer 2'si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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