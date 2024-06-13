Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu 2 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre, sanıklardan biri kamyonetle düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirirken diğer sanık ise öncülük faaliyeti yürütmüştür. Kamyonet kasasında Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

13.06.2024 10:47
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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu 2 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca C.İ. ile M.E. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, C.İ'nin 34 HFF 218 plakalı kamyonet ile düzensiz göçmenleri İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir ormanlık alandan alarak Kırklareli'ne getirdiği, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 8 Mayıs 2024'te Çağlayan Kavşağı'ndaki asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

Diğer sanık M.E'nin ise otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü kaydedilen iddianamede, sanığın asayiş kontrol noktalarını kamyonet sürücüsüne bildirdiği bilgisi bulunuyor.

İddianamede, kamyonet kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Tutuklu sanıklar C.İ. ve M.E. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs 2024'te Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy köyü yolundaki Çağlayan Kavşağı'nda yaptığı uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 34 HFF 218 plakalı kamyoneti durdurmuş, kamyonet kasasında yakalanan 37 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine götürülmüş, kamyonet sürücüsü C.İ. ile başka bir araçla kamyonete öncülük yaptığı belirlenen M.E. gözaltına alınmıştı.

İki şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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