Kırklareli'nde İlköğretim Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Kırklareli'nde İlköğretim Haftası Coşkusu

Kırklareli'nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Birol Ekici, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi ve eğitimde yapılan yeniliklere değindi.

09.09.2024 21:33
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Kırklareli'nde İlköğretim Haftası coşkuya kutlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kapsamında Kırklareli'nde tören düzenlendi.

Hamdi Helvacı İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, kamu, kurum ve kuruluş amirleri ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören Vali Ekici konuşma yaptı. Ekici, konuşmasında 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek "Bu yıl Milli Eğitimde 2 konu öne çıkıyor. Türkiye Yüz Yılı Marif modeli uygulamaya geçiriliyor ve bunu da yıllardır söylediğimiz eğitim, öğretimin içeriğinin basitleştirilmesi, hafifletilmesi yani bir uygulama başlatılıyor. Öğrencilerimizi ezberden uzaklaştıracak pratiğe dayalı ve istihdam edilmelerini sağlayacak bir eğitim öğretim modeline geçiliyor. Bu çok gerekli bir defa 21. Yüzyılda çocuklarımızın dünya ile rekabet edebilir bir eğitim öğretim görebilmesi, eğitim öğretimin güncel tutulması ve çağdaş hale getirilmesi ile mümkün oluyor. Diğer konu ise bu yıl sayın Cumhurbaşkanımız tarafından mesleki ve teknik eğitim politika belgesi kabul edildi. Bununla da çocuklarımızın istihdam edilmesini garanti altına alıyoruz" dedi.

Öğretmenlere de teşekkür eden Ekici, Türkiye'nin çok büyük bir eğitim ordusu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösteri yaptı. Törenin 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA

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