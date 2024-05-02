Kırklareli\'nde Kaçakçılık Suçundan 3 Sanık Hakkında Hapis İsteniyor

Güncel

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan kaçak yolla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan 3 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan tutuksuz sanık B.B, D.C. ile R.G. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık R.G'nin otomobil ile 23 Temmuz 2023'te yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada Dereköy Sınır Kapısı'nda aramaya tabi tutulduğu, kontrollerde otomobilin bagajında mikrodalga fırın içerisine gizlenmiş halde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile kıyafetlerin arasında otomobil parçalarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

R.G. iddianamede yer alan ifadesinde, timsah derisi ve otomobil parçalarını Ukrayna'dan temin ettiklerini ve Gürcistan'a götüreceklerini iddia etti.

İddianamede, 3 sanık için 1 yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay

R.G. yönetimindeki AA 2211 HI yabancı plakalı otomobil, Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ve otomobil parçaları ele geçirilmişti.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan B.B, D.C. ve R.G. işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.