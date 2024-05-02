Kırklareli'nde Kaçakçılık Suçundan 3 Sanık Hakkında Hapis İsteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Kaçakçılık Suçundan 3 Sanık Hakkında Hapis İsteniyor

Kırklareli\'nde Kaçakçılık Suçundan 3 Sanık Hakkında Hapis İsteniyor

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak yolla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan 3 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianameye göre, sanıkların otomobilde bulunan timsah derisi ve parçaları Ukrayna'dan temin ettikleri ve Gürcistan'a götüreceği iddia ediliyor.

02.05.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan kaçak yolla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan 3 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan tutuksuz sanık B.B, D.C. ile R.G. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık R.G'nin otomobil ile 23 Temmuz 2023'te yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada Dereköy Sınır Kapısı'nda aramaya tabi tutulduğu, kontrollerde otomobilin bagajında mikrodalga fırın içerisine gizlenmiş halde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile kıyafetlerin arasında otomobil parçalarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

R.G. iddianamede yer alan ifadesinde, timsah derisi ve otomobil parçalarını Ukrayna'dan temin ettiklerini ve Gürcistan'a götüreceklerini iddia etti.

İddianamede, 3 sanık için 1 yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay

R.G. yönetimindeki AA 2211 HI yabancı plakalı otomobil, Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ve otomobil parçaları ele geçirilmişti.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan B.B, D.C. ve R.G. işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kaçakçılık Suçundan 3 Sanık Hakkında Hapis İsteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:07:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kaçakçılık Suçundan 3 Sanık Hakkında Hapis İsteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement