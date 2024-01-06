Kırklareli\'nde Köfte Ustaları, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Kendine özgü tadıyla ön plana çıkan Kırklareli'nde köfte ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kent merkezindeki köfte ustaları fotoğraflar hakkında bilgi alarak, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Köfteci İbrahim Kuruş, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sancar'ın "Depremin umudu", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası" fotoğraflarını seçen Kuruş, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Köfteci Mahmut Sürer de "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da bir dev" fotoğraflarını seçen Sürer, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafına oy kullandı.