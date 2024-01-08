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Kırklareli'nde şiddetli yağışın ardından arabalar, evler zarar gördü - Son Dakika
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Kırklareli'nde şiddetli yağışın ardından arabalar, evler zarar gördü

Kırklareli'nde dün gece etkili sağanağın ardından ev, iş yeri, araç, tarım arazisi ve aletleri zarar gördü. Pınarhisar ilçesine bağlı Karıncak köyünde de Şeytan Derenin taşması sonucu evler, araçlar, tarım aletleri zarar gördü. AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışması başlatıldı.

08.01.2024 - 16:44,
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Kırklareli'nde şiddetli yağışın ardından arabalar, evler zarar gördü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dün gece etkili sağanağın ardından ev, iş yeri, araç, tarım arazisi ve aletleri zarar gördü.

Kırklareli'nde dün gece sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde su baskınları oldu. Pınarhisar ilçesine bağlı Karıncak köyünde de Şeytan Derenin taşması sonucu evler, araçlar, tarım aletleri zarar gördü. Taşkın olan bölgelerde AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışması başlatıldı. AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kent merkezi ile Karıncak köyünde inceleme yaptı.

Evi zarar gören Muazzez Temur gece saatlerinde başlayan sağanak ile derenin taştığını belirterek "Gece saat 1: 30 ile 2: 00 saatlerinde yağmur yağdığı için normalde su geliyordu ama hiç bu kadar yükseldiğini görmedim. İlk defa bu kadar yükseldiğini görüyorum. Çünkü aşırı dereceydi, kalktığımızda yürüyemiyorduk sadece balkondan bakmakla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

Ağırda bulunan hayvanların diz kapağına kadar su olduğunu ifade eden Temur "Hayvanlar ayakta olduğu için onlarda yok, tavuk kümesinde tavuklar yukarı çıkamadığı için tavuklarımız ölmüş" diye konuştu.

Arabalarında zarar gördüğünü anlatan Temur, hayvanları yemleri, evi gibi bir çok alanı su bastığını söyledi.

Öte yandan köyde evleri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli\'nde şiddetli yağışın ardından arabalar, evler zarar gördü
Kaynak: İHA
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