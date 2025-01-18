Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncel

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince bir evin bahçesinde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, toprağa gömülmüş kavanoz içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.