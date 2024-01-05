Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 5 kilogram 450 gram esrar, 150 kök Hint keneviri, hassas terazi, iklimlendirme sistemi, kenevir tohumu, etil alkol ve bitki besini ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.D, İ.E, M.Y.Ş, H.K, M.Ç. ve K.S, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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