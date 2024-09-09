Kırklareli'de Bulaşıcı Hastalıklara Bilgilendirme - Son Dakika
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Kırklareli'de Bulaşıcı Hastalıklara Bilgilendirme

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinin köylerinde bulaşıcı hastalıklar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Bilgilendirme faaliyetleri diğer köylerde de devam edecek.

09.09.2024 14:49
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Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri bulaşıcı hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi personeli tarafından Babaeski ilçesinin köyleri ziyaret edildi.

Görevliler burada vatandaşlara bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi verdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin diğer köylerde de devam edeceği belirtildi.

Üsküp beldesinde doğal gaz çalışmaları

Üsküp beldesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların son etabının Gündoğdu Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp doğal gaz verileceği bildirildi.

Sağlık için yürüdüler

Lüleburgaz ilçesinde sağlık çalışanları fiziksel aktiviteye dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

Kavaklı Meşe Korusu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları yaklaşık 15 kilometre yürüdü.

Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan vekili Fatma Akyüz, sağlık için fiziksel aktivesinin önemli olduğunu söyledi.

Hareketsiz yaşamın sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini anlatan Akyüz, herkesi spor yapmaya davet etti.

Kaynak: AA

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