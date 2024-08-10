Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Danışmanlığı Sınavı Yapıldı

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 6 kursiyer katıldı.

Sınav, MEYBEM değerlendiricisi Rafi Serdaroğlu tarafından yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının devam ettiğini belirtti.

Yapılan sınavda başarılı olan emlakçıların mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanacağını ifade eden Ilık, mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini kaydetti.