Kırklareli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün Tek Mezunu Kep Attı - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün Tek Mezunu Kep Attı

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Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, düzenlenen törende kep attı. Törende, 170 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi ve öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak kutladılar.

11.06.2024 17:13
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Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, düzenlenen törende kep attı.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesince, Kayalı Kampüsü Vali Mustafa Yaman Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören, öğrenci geçişleriyle başladı. Elektrik Elektronik, İnşaat, Endüstri, Yazılım ve Makine Mühendisliği bölümlerinin öğrencileri salondaki yerini alırken, Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, geçişi sırasında katılımcılar tarafından alkışlandı.

Tekinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda Mühendisliği Bölümü'ne 10 kişi başladıklarını, 8 arkadaşının eğitimlerini tamamlayamadığını söyledi.

Kendisiyle birlikte bir arkadaşının akademik eğitimini sürdürdüğünü ancak bazı derslerinin eksik olması nedeniyle mezun olamadığını anlatan Tekinel, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla mezun oluyorum. Bölüme 10 kişi başladık, arkadaşlar dönemi geçemedikleri için mezun olamadılar, mezuniyet törenine de katılmadılar. Bir tek ben mezun oldum. Bölümden tek mezun olmanın bana çok faydası oldu. Hocalarımdan daha iyi ders alabildim. Özel bir sınıf gibi oldu benim için. Kendimle çok gurur duyuyorum. Geçiş törenine çıktığımda yalnızdım, herkes alkışlayınca daha fazla gururlandım."

Törende, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Türkeş, dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti.

Törende, 170 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

Kırklareli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü\'nün Tek Mezunu Kep Attı
Kaynak: AA

Kırklareli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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