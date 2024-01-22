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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Programı öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek ve yardım sağlamak amacıyla yemekler satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığına teslim edildi.

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
22.01.2024 - 09:17,
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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Programı öğrencileri tarafından okulda düzenlenen kermeste, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı yemekler satışa sunuldu.

Öğretim Görevlisi Mehmet Sali, Gazze'de devam eden insanlık dışı soykırıma dikkat

çekmek, farkındalık oluşturmak ve insanların yaralarını sarabilmek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Sali, kermesten elde edilen gelirin Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığına teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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Halkla İlişkiler, Kırklareli, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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