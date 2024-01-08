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Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada AA muhabirleri ödüle layık görüldü - Son Dakika
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Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada AA muhabirleri ödüle layık görüldü

Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği fotoğraf ve video yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop'a ödül verdi. Vali Birol Ekici, ödül töreninde basın mensuplarına teşekkür ederken, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını ve demokrasinin gelişimi için önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı. Yarışmada, Özgün Tiran video dalında birincilik, Ufuk Ertop ise fotoğraf dalında birincilik elde etti.

Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada AA muhabirleri ödüle layık görüldü
08.01.2024 - 14:57,
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Kırklareli Valiliği ve Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" fotoğraf ve video yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop ödüle layık görüldü.

Vali Birol Ekici, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde, yarışmaya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Gazetecilerin çok zor şartlarda görev yaptığını ifade eden Ekici, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Demokrasinin gelişimi için gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Ekici, görevini layıkıyla yerine getiren gazetecileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada, Anadolu Ajansı muhabirlerinden Özgün Tiran, video (yaşam) ve fotoğraf (kültür) dallarında birincilik elde etti. Ufuk Ertop da fotoğraf (yaşam) dalında birinciliğe layık görüldü.

Kaynak: AA
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