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Kırklarelili peynir üreticileri, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırklarelili peynir üreticileri, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Kırklareli'nin beyaz peynir üreticileri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğraflar arasından seçim yapan peynir üreticileri, farklı kategorilerdeki etkileyici fotoğraflara oy verdi.

Kırklarelili peynir üreticileri, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:20
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Kırklarelili peynir üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kırklareli'nin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan beyaz peynirinin üreticileri, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kent merkezindeki peynircilerden Burak Süzülmüş, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı" fotoğraflarını seçen Süzülmüş, "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Süzülmüş, Anadolu Ajansının her yıl birbirinden güzel fotoğrafları vatandaşların beğenisine sunduğunu, oylama yaparken zorlandığını söyledi.

Peynirci Aleyna Kara da "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "Bekleyiş", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alınteri", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj" fotoğraflarını seçen Kara, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kırklarelili peynir üreticileri, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklarelili peynir üreticileri, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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