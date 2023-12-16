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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Gazze ve Kudüs Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Gazze ve Kudüs Paneli Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından düzenlenen 'İnsanlığın Son Cephesi: Gazze ve Kudüs' panelinde konuşmacılar, Filistin'in tarihsel ve kültürel önemine vurgu yaparak, İsrail'in baskı ve tutuklamalarına dikkat çekti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi\'nde Gazze ve Kudüs Paneli Düzenlendi
16.12.2023 - 12:43,
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından "İnsanlığın Son Cephesi: Gazze ve Kudüs" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu temsilcisi Şevket Taner, Filistin'in dünyanın tarihsel ve kültürel açıdan en zengin bölgesi ve üç semavi dinin bir arada yaşadığı yer olduğunu hatırlattı.

Araştırmacı yazar Ahmet Naimoğlu da Filistinlilerin 'toprak sattığı' gibi bir algı çalışması yapıldığını, aslında satılan toprağın sadece yüzde 1,6 olduğunu bunu satanların da Lübnanlı, Suriyeli ve Hristiyanlar olduğunu aktardı.

Naimoğlu, "İsrail polisinin sizi tutuklaması için bir sebebe ihtiyacı yok, tipinizden mi hoşlanmadı sizi 6 ay, 1 sene tutuklayabilir ve bunu istediği kadar uzatabilir, bu şekilde 14 yıldır tutuklu olanlar var. İdari soruşturma olmadan bu kadar yıl yatan çocuklar var." ifadelerini kullandı.

Avukat Abdullah Zerrar ise Gazze'de İsrail'in tek bir Müslümanın yaşamasını istemediği için savaş çıkardığını aktararak, istikamet sahibi az toplulukların Bedir'de, Uhud'da olduğu gibi bir çok topluluğa galip geleceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, panelistlere teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA
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Ahi Evran, Kırşehir, Kudüs, Gazze, Son Dakika

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