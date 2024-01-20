Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve İl Jandarma Komutanı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Karahocagil, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor"da Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", " Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Anneye Bakış" karelerini seçen Karahocagil, deprem ve Gazze'de yaşananlarla Türkiye ve dünyanın yoğun bir gündem yaşadığını anımsattı.

Fotoğrafların AA muhabirlerinin büyük emekleriyle çekildiğini vurgulayan Karahocagil, "Özellikle iki fotoğraf beni çok etkiledi. Deprem sırasında sağlıkçıların gösterdikleri gayretleri yansıtan kareydi. Diğeri ise Gazze'de yaşananlarla ilgili ülkemizdeki kitlesel mitingin ve Gazzelilerin yanında olduğumuzu gösteren kareydi. Hepsi de değerli kareler, o yüzden bu fotoğrafları çeken sanatçı ruhlu muhabirlerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Gülecen ise "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstiklal Göklerde", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğraflarına oy verdi.

Gülecen, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", "Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Bakış" karelerini seçti.