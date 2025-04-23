Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, 23 Nisan Dolayısıyla Düzenlenen Programa Katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, 23 Nisan Dolayısıyla Düzenlenen Programa Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP il başkanlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma programına katıldı. Ekicioğlu, "Bugün, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılı. Gelecek kuşakların Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur" dedi.

23.04.2025 15:48  Güncelleme: 16:49
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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP il başkanlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma programına katıldı. Ekicioğlu, "Bugün, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı. Gelecek kuşakların Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı düzenlenen çelenk sunma programına katıldı. Daha sonra Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Ekicioğlu, bando, davul ve zurna eşliğinde Masal Park'a yürüyen korteji izledi.

"23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı"

Programda konuşan Ekicioğlu, 23 Nisan'ın önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılını kutluyoruz. Gelecek kuşakların, Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum"

23 Nisan, milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gündür. Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, Anadolu'nun yoksul halkının kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günüdür 23 Nisan. Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi, ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan Bayramı armağan edilen çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras da özgür ve adil bir Türkiye olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Ekicioğlu, daha sonra Masal Park'taki etkinlik stantlarını ziyaret ederek, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Yapılan konuşmasın ardından Kırşehir Belediyesi Çocuk Korosu ile 29 Ekim Gündüz Bakımevi öğrencileri, performans sergiledi. Kırşehir Belediyesi tarafından Masal Park'ta gerçekleştirilen programda, şişme oyun parkları, parkur etkinlikleri, panayır ve karnaval oyunları, sahne etkinlikleri, atölye çalışmaları ile eğlenceli alanlar, müzikal gösteriler, etkileşimli aktiviteler ve ikramlar yer aldı.

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Kaynak: ANKA

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