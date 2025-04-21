Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "23 Nisan'ı, Gelecek Güzel Günlere Olan Umudumuzu Yitirmeden Kutlamanın Gururunu Yaşayacağız"

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla panayır ve karnaval oyunlarından müzikal gösterilere, parkurlardan etkileşimli aktivitelere kadar birçok farklı etkinlik hazırladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, gelecek güzel ve sağlıklı günlere olan umudumuzu yitirmeden kutlamanın gururunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok farklı program hazırladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin çocuk bayramını kutlayarak şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, gelecek güzel ve sağlıklı günlere olan umudumuzu yitirmeden kutlamanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılını kutlayacağız. Gelecek kuşakların, Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm Dünya çocuklarının da bayramı olmuştur. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı hazırladık. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor; bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kutlama programı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Kırşehir Belediyesi önünde başlayacak. Kutlamalar kapsamında, belediyeden bando ve davul-zurna eşliğinde Masal Parkı'na kortej yürüyüşü yapılacak, gösteriler, şişme oyun parkları, parkur etkinlikleri, panayır ve karnaval oyunları, atölye çalışmaları, müzikal gösteriler gibi çok sayıda etkinlik ve aktivite düzenlenecek.