Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 23 Nisan etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 23 Nisan etkinliklerine katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kent Park'ta düzenlenen etkinliklere ve Kır-Köy Kampüsü'ndeki Uçurtma Şenliği'ne katıldı.

24.04.2024 11:08  Güncelleme: 11:12
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında önce Kent Park'ta düzenlenen etkinliklere, ardından Kır-Köy Kampüsü'ndeki Uçurtma Şenliği'ne katıldı.

23 Nisan dolayısıyla Kırşehir Belediyesi önünden Kent Park'a kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Başkan Ekicioğlu da katıldı. Çeşitli gösteriler, şiir ve müzik dinletisi ile devam eden kutlama programı, geleneksel çocuk oyunlarının oynanması ve stantların gezilmesi ile sona erdi.

Başkan Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından saat 12.30'da Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törene ardından da saat 15.00'te Kır-Köy Kampüsü'ndeki Uçurtma Şenliği'ne katıldı.

MAKAMINI ELİSA'YA BIRAKTI

Başkan Ekicioğlu, 23 Nisan dolayısıyla makamını, İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Esila Keskin'e bıraktı. Elisa Keskin, okul bahçelerinin ağaçlandırılması, kameriye yapılması, anasınıfları için park alanı isterken; sokak hayvanlarının korunmasıyla Kırşehir'in yeşil alan oranının artırılması isteklerini iletti.

Ekicioğlu da yeşil alan konusunda Türkiye ortalamasının üstünde bir orana sahip olduklarını ve bu oranı daha da yükseltmek için çalışmalarını sürdürdükleri belirtti. Zabıta ve özel güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasıyla kentin en güvenli şehirler arasında bulunduğunu da sözlerine ekleyen Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak tüm okulları ziyaret ettiklerini ve destek olduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 23 Nisan etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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