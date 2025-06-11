Kırşehir Belediyesi'nden Su Tasarrufu Çağrısı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya davet ederek, "Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman sularımızı boşa akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetlidir, bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Kırşehir Belediyesi'nin dünyada ve Türkiye'de yaşanan mevsimsel kuraklık ile azalan yağışların yol açabileceği su sorununa dikkati çektiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su geleceğimizdir, suyumuzu boşa harcamayalım. Su tasarrufu hepimiz için çok önemli. Mevsimsel kuraklıkla birlikte son aylarda Türkiye genelinde su konusu ciddi sıkıntı yaşanmaktadır. Geleceğimizi, dünyamızı ve ülkemizi düşünerek suyu tasarruflu kullanmaya mutlaka özen göstermemiz gerekiyor. Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman sularımızı boşa akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetlidir, bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki; su geleceğimizdir, suyumuzu boşa harcamayalım."