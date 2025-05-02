Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılarak işçi haklarına dikkat çekti. Ekicioğlu, İstanbul'da kutlamaların engellenmesini eleştirerek, hak aramanın siyasi bir görüş ayrımına tabi olmaması gerektiğini vurguladı.

02.05.2025 09:54  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen kutlamalara katıldı. Ekicioğlu, "Hak aramanın siyasi görüşü olmaz. Gelin üyelerinizin hakkını bu meydanlarda arayın, mikrofonu alın konuşun. Bu meydanda siyaset yok. Hak aramanın mücadelesini hep beraber bu meydanda veriyoruz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Kırşehir'de Askerlik Şubesi önünden başlayan kortej yürüyüşü ile başladı ve Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen miting ile son buldu. Kutlamalara, işçi ve kamu sendikaları, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul'da engellendiğini dile getirerek, bu engellemenin işçi sınıfının hak arama mücadelesinde Türkiye demokrasisine yakışmayan bir davranış olduğunu belirtti.

Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Ferman padişahın ise işçiler de meydanlar bizim diyor. Kortej sırasında Emekliler Derneği ile peş peşe yürüdük. Emekliler biraz ağır yürüyordu biz arkadan gidiyorduk. Arada ise bizim davul zurna ekibi vardı. Ustalardan birisi, 'Bizim emekliler 23 yıldır patates ile besleniyor yürüyecek dermanları, enerjileri kalmamış' dedi. İnşallah bu meydanda bu enerjiyi alacaklar ve ilk seçimlerde de gereken dersi verecekler.

Mutlu olan hiçbir kesim yok. Mahsuni'nin türküsünü davul zurna eşliğinde söyleyerek geldik. Ozanımızın da söylediği gibi beylerin yüzünden herkes mutsuz. Sizlerin hakkını belirli bir zümreye aktarıyorlar ve bu yüzden gelir dağılımındaki adaletsizlik herkesi etkiliyor. Açıklanan enflasyon rakamları ile memur maaşlarına verilen zamlara baktığımızda sizin hakkınızın başkalarına verildiğini görüyoruz.

Bu düzen değişecek, bu dengeler değişecek. 80 öncesinde meydanlar adeta böyleydi Ahi Evran Meydanı'nda kutlanırdı.80 darbesinde sadece 30 kişi vardı. Bugün bakıyorum hak arayan sendikalar hep beraber bu meydanı dolduruyorlar. Bu meydanlardan korkup gelmeyen yandaş sendikalara sesleniyorum: İşçi sınıfı kazandığı zaman haklarını, sizler için de mücadele edecek, sizlerin de hakkını kazanacak diyorum. Hak aramanın siyasi görüşü olmaz. Gelin üyelerinizin hakkını bu meydanlarda arayın, mikrofonu alın konuşun. Bu meydanda siyaset yok. Hak aramanın mücadelesini hep beraber bu meydanda veriyoruz. Bu da hak aramanın ve demokrasinin Türkiye'de çok uzak olmadığını gösteriyor. İnşallah bu sınıf bilinciyle birlikte Türkiye'de demokrasi, hukuk, adalet oturacak ve gelir dağılımındaki eşitsizlik son bulacak. Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, hepinizin yanında olduğumu buradan bir kez daha söylüyor ve saygılar sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Yerel Haberler, Politika, İstanbul, Kırşehir, 1 Mayıs, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:10:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.