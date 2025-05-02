Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen kutlamalara katıldı. Ekicioğlu, "Hak aramanın siyasi görüşü olmaz. Gelin üyelerinizin hakkını bu meydanlarda arayın, mikrofonu alın konuşun. Bu meydanda siyaset yok. Hak aramanın mücadelesini hep beraber bu meydanda veriyoruz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Kırşehir'de Askerlik Şubesi önünden başlayan kortej yürüyüşü ile başladı ve Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen miting ile son buldu. Kutlamalara, işçi ve kamu sendikaları, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul'da engellendiğini dile getirerek, bu engellemenin işçi sınıfının hak arama mücadelesinde Türkiye demokrasisine yakışmayan bir davranış olduğunu belirtti.

Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Ferman padişahın ise işçiler de meydanlar bizim diyor. Kortej sırasında Emekliler Derneği ile peş peşe yürüdük. Emekliler biraz ağır yürüyordu biz arkadan gidiyorduk. Arada ise bizim davul zurna ekibi vardı. Ustalardan birisi, 'Bizim emekliler 23 yıldır patates ile besleniyor yürüyecek dermanları, enerjileri kalmamış' dedi. İnşallah bu meydanda bu enerjiyi alacaklar ve ilk seçimlerde de gereken dersi verecekler.

Mutlu olan hiçbir kesim yok. Mahsuni'nin türküsünü davul zurna eşliğinde söyleyerek geldik. Ozanımızın da söylediği gibi beylerin yüzünden herkes mutsuz. Sizlerin hakkını belirli bir zümreye aktarıyorlar ve bu yüzden gelir dağılımındaki adaletsizlik herkesi etkiliyor. Açıklanan enflasyon rakamları ile memur maaşlarına verilen zamlara baktığımızda sizin hakkınızın başkalarına verildiğini görüyoruz.

Bu düzen değişecek, bu dengeler değişecek. 80 öncesinde meydanlar adeta böyleydi Ahi Evran Meydanı'nda kutlanırdı.80 darbesinde sadece 30 kişi vardı. Bugün bakıyorum hak arayan sendikalar hep beraber bu meydanı dolduruyorlar. Bu meydanlardan korkup gelmeyen yandaş sendikalara sesleniyorum: İşçi sınıfı kazandığı zaman haklarını, sizler için de mücadele edecek, sizlerin de hakkını kazanacak diyorum. Hak aramanın siyasi görüşü olmaz. Gelin üyelerinizin hakkını bu meydanlarda arayın, mikrofonu alın konuşun. Bu meydanda siyaset yok. Hak aramanın mücadelesini hep beraber bu meydanda veriyoruz. Bu da hak aramanın ve demokrasinin Türkiye'de çok uzak olmadığını gösteriyor. İnşallah bu sınıf bilinciyle birlikte Türkiye'de demokrasi, hukuk, adalet oturacak ve gelir dağılımındaki eşitsizlik son bulacak. Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, hepinizin yanında olduğumu buradan bir kez daha söylüyor ve saygılar sunuyorum."