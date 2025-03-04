Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Şiir Dinletisi - Son Dakika
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Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Şiir Dinletisi

Kırşehir Belediyesi'nin Soner Demirbaş ile Şiir Atölyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'Dizelerde Kadın Olmak' temalı bir şiir dinletisi düzenleyecek. Etkinlik, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 20.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

04.03.2025 10:05
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Soner Demirbaş ile Şiir Atölyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 7 Mart 2025 Cuma günü "Dizelerde Kadın Olmak" temasıyla şiir dinletisi düzenleyecek.

2021 yılının Aralık ayında kurulan ve geçen ay kış dönemi çalışmalarına başlayan Kırşehir Belediyesi'nin Soner Demirbaş'la Şiir Atölyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenliyor. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu'nda 7 Mart 2025 Cuma günü saat 20.00'de "Dizelerde Kadın Olmak" temasıyla modern Türk şiirinin önde gelen kadın şairlerinin şiirlerinden oluşan bir dinleti gerçekleştirecek. Şiir dinletisine piyanist Şeref Şafak Kıymaz da katkı sunacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, göreve geldikleri günden beri Kırşehir'in her alanda gelişimi için proje ve çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade ederek, kültür sanat alanında da birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi. Başkan Ekicioğlu, kültürel besinden payını almayan toplumların gelişiminin her zaman eksik kalacağını belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.' Biz de Kırşehir Belediyesi olarak kültür, sanat, edebiyat alanında da birçok çalışmayı hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Ekicioğlu, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek dinletiye tüm şiirseverleri davet etti.

Kırşehir Belediyesi Basın Sorumlusu Soner Demirbaş'ın organize ettiği ve şiirle ilgili birçok konunun işlenip ve çalışmanın yapıldığı Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi'nde farklı temalarda şiir dinletileri de organize ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Şiir Dinletisi - Son Dakika

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