Sarıkamış Şehitlerine Saygı Gecesi - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitlerine Saygı Gecesi

Sarıkamış Şehitlerine Saygı Gecesi

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, "Beyaz Hüzün: Sarıkamış Şehitlerine Saygı Gecesi" düzenlendi.

02.01.2025 23:16
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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, "Beyaz Hüzün: Sarıkamış Şehitlerine Saygı Gecesi" düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen gece Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında milletin en hazin hikayesine ve en çetin mücadelesine şahitlik eden bir yer olduğunu söyledi.

Sarıkamış'taki feda ve beka ruhunun, İstanbul'u fetheden, Malazgirt, Çanakkale, Sakarya Zaferi'ni kazanan Türk milletiyle aynı ruha sahip olduğunu vurgulayan Demiryürek, " 15 Temmuz'da Türkiye'nin bağrına hançer saplamak isteyen vatan hainlerine karşı meydanlara çıkarak 'dur' diyen de bu ruhtur. Ülkemiz içinde ve sınırlarımız dışında terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçik de aynı ruhla donanmıştır. Allah'ın izniyle dünya dönmeye devam ettikçe bu ruh yaşamaya devam edecek ve Türkiye geleceğe doğru emin adımlarla yürüyecektir. " dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise "90 bin şehidimiz, o an bu ülkenin, toprakların belki de kaderini çizmiştir. Hiç şüphesiz Sarıkamış, Türk tarihinin ve savaşlarının en acı olanıdır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Programda Türk Halk Müziği sanatçısı İdris Altuner ile Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği korosu türküler seslendirdi.

Kaynak: AA

Sarıkamış, Kültür, Güncel, Son Dakika

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