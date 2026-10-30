Kırşehir\'de Cumhuriyet Bayramı 1500 fidan dikilerek ve konserlerle kutlandı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı, bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlik ve Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserlerle kutlandı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kutlama programlarına katılarak vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.

Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; tören, fidan dikimi, konser ve resepsiyon programlarıyla kutlandı. Kutlama programı saat 10.00'da Kırşehir Valiliği'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreniyle başladı.

Başkan Ekicioğlu, Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve il protokolüyle birlikte Ahi Stadyumu'ndaki kutlama programına katıldı. Ekicioğlu, saat 13.00'te ise YENİ Parti İl Başkanı Baran Genç, Milletvekili Metin İlhan, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclisi üyeleriyle Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlamalar kapsamında Güldiken Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ormanı'nda fidan dikim etkinliği de düzenlendi. Ekicioğlu ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programda ise saat 19.00'da Cacabey Meydanı'nda Ali Talha Çevik ve Eypio sahne aldı.

Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük ve adaletin teminatı olduğunu ifade eden Ekicioğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'in kazanılmasında emeği geçenleri saygı ve rahmetle andı. Ekicioğlu, konser kapsamında sahne alan sanatçılara teşekkür ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Ekicioğlu, programın ardından Vali Murat Sefa Demiryürek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Resepsiyonu'na katıldı.