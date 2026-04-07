Firavunla Yüz Yüze Oyunu Türkiye Turnesinde
Firavunla Yüz Yüze Oyunu Türkiye Turnesinde

07.04.2026 11:41
'Firavunla Yüz Yüze' adlı tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Kırşehir'de sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden esinlenerek hazırlanan oyun, toplumsal dersler vermeyi amaçlıyor. Bugün Konya'da da sahne alacak.

Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 'Firavunla Yüz Yüze' tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Kırşehir'de izleyiciyle buluştu. Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilham alınarak hazırlanan oyun, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez tarafından sahneleniyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre gösterim sırasında zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar da yansıtılıyor. 'Firavunla Yüz Yüze' tiyatro oyunu, bugün de Konya Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde sahnelenecek.

Mehmet Akif, şiirinde Firavun'un mumyasından bahsederek toplumsal dersler çıkarmaya çalışmıştır. Kur'an'da Musa'nın Firavun ile mücadelesi ve İsrailoğulları'nın çıkar temelli tutumu, günümüzde kişisel çıkarlar için siyasi tercihte bulunanları temsil ediyor. Bu durum, toplumun ortak çıkarlarını göz ardı ederek iktidarı ele geçiren ve yabancı devletlere taviz veren hareketlere yol açabiliyor.

Günümüzde Trump ve Netanyahu gibi liderler, Firavun benzeri davranışlarla dünyayı etkiliyor. Amerikan ve İsrail halkları, bu liderleri seçerek kendi başlarına bela satın almış oldu. İsrail'de günlük hayat sirenler ve füze tehditleri altında işkenceye dönüşmüş durumda. Siyasi bilinci kişisel çıkarla şekillenen toplumlar, iktidarı belirliyor ve bu liderler zamanla diktatörleşebiliyor. Halk uyandığında ise iktidarlar suçları muhalefete yansıtarak adaleti yok ediyor.

Mehmet Akif'in ders çıkarma çabaları sonuçsuz kalmış gibi görünüyor. Firavunlaşanların değişmesi zor, Epstein skandalı gibi olaylara karışanların ıslah olma ihtimali düşük. Çözüm olarak, liderleri Firavun mumyası ile baş başa bırakmak gibi öneriler düşünülebilir, ancak etkinliği belirsizdir.

Son Dakika Güncel Firavunla Yüz Yüze Oyunu Türkiye Turnesinde - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Firavunla Yüz Yüze Oyunu Türkiye Turnesinde - Son Dakika
