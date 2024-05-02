Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Gerçekleştirildi

Kırşehir\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Gerçekleştirildi

Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunları etkinliği final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Kaymakam Nurullah Kaya, çocukların teknoloji bağımlılığından uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Etkinliğe, ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

02.05.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir de geleneksel çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kaman Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği geleneksel etkinlikler final müsabakalarının ardından sona erdi.

Kaman Spor Salonu'ndaki final müsabakalarında yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve tombik oyunlarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, geçmişten gelen ve şimdilerde unutulmaya yüz tutan bu tarz oyunların yaşatılması gerektiğini belirterek, "Şimdilerde çocuklarımız teknoloji bağımlısı olmaya doğru ilerliyor. Çocuklarımızı teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak tutmak için geçmişte bizlerin de severek oynadığı bu oyunları çocuklarımıza oynatmalıyız." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Nurullah Kaya, Kırşehir, Gençlik, Kaman, Çocuk, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 Amazon ormanları değil İstanbul Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi Amazon ormanları değil İstanbul! Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement