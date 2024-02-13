Kırşehir'de Jandarma Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Jandarma Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

Kırşehir\'de Jandarma Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür ve afişler hazırladı. Jandarma tarafından köy ve beldelerde asılan broşür ve afişlerle, jandarma, polis veya savcı gibi kişilere inanılmaması konusunda halk bilgilendirildi. Ayrıca, güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılmaması ve şüpheli mesajlara itibar edilmemesi konusunda da vatandaşlara uyarı yapıldı.

13.02.2024 15:48  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve vatandaşın maddi zarara uğramaması amacıyla dolandırıcılıkla ilgili broşür ve afiş hazırlandığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince hazırlanan broşür ve afişlerin, il genelinde köy ve beldelerde vatandaşın görebileceği yerlere asıldığı vurgulanan açıklamada, kendisini jandarma, polis veya savcı olarak tanıtıp para talep edenlere inanılmaması konusunda halkın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılmaması, telefona gelen "Hediye çeki kazandınız", "Hakkınızda icra takibi başlatıldı", "Sigorta borcunuz var" gibi mesajlara itibar edilmemesi konusunda da vatandaşlara bilgi verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Kırşehir, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Jandarma Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Jandarma Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement