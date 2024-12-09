Kırşehir\'de Suriyeliler, Şam\'daki Kontrol Değişikliğini Kutladı

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SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Kentte yaşayan Suriyeliler, Cacabey Meydanı'nda kutlama yaptı, lokum ve çikolata dağıttı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı. Samir El Hüseyin (60), "Esad'ın 53 senelik yönetimi yıkıldı. Çok mutluyuz. 2015 yılında Türkiye'ye geldim. Ne zaman Suriye tamamen temizlenirse bizler de yeniden Suriye'ye döneceğiz" dedi.

'3 AYA KADAR ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ'

Kırşehir'de yabancı öğrenciler temsilcisi İsa Tiryaki ise "60 yıllık bir hüküm yıkıldı. 13 yıl sonra bunu başardılar. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Suriyeli kardeşlerimizi toparladı buraya getirdi. Orada savaşın ortasında bırakmadı. Zaten Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın verdiği mesajı aldık. Herkes evine yurduna yeniden dönecek. 3 aya kadar tüm Suriyeli kardeşlerimiz yeniden kendi ülkelerine giderek yeniden hayat kuracaklar" ifadelerini kullandı.