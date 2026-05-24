Kırşehir'de Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırşehir\'de Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
24.05.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de iki gündür süren sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi, yollar göle döndü.

KIRŞEHİR'de iki gündür devam eden ve zaman zaman sağanak şeklindeki yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde dolu yağışı ve sel suları nedeniyle yollar göle dönerken, tarım arazileri de zarar gördü.

Kırşehir'de iki gündür süren ve zaman zaman sağanak şeklindeki yağış, kent genelinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Boztepe, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerine bağlı bazı köyler ile Dulkadirli bölgesinde sağanak sonrası tarım arazileri su altında kaldı. Kısa süreli dolu yağışının ardından bazı bölgelerde sel oluşurken, köy yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış nedeniyle kara yollarında ve ormanlık alanlarda su birikintileri ile göletler oluştu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan ve İl Özel İdaresi ekipleri, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin bölgelerde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre yaşanan olumsuzluklarda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kent merkezinde ise aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yetkililer, vatandaşlara ani sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:46:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.