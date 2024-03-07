Kırşehir'de Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Kırşehir'de Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Kırşehir\'de Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanı gibi tanıtılarak vatandaşları dolandıran 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

07.03.2024 20:14
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Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp, vatandaşı dolandıran şüphelilere yönelik Kırşehir, Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda S.B, M.A.B, Ş.O. ve M.Y. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda cep telefonu, banka ve SIM kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı daha adliyeye gönderildi.

Zanlılardan M.D, A.K, M.M, M.A.B, M.Y. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.K, V.S. ve Ş.O. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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