Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp, vatandaşı dolandıran şüphelilere yönelik Kırşehir, Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda S.B, M.A.B, Ş.O. ve M.Y. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda cep telefonu, banka ve SIM kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı daha adliyeye gönderildi.
Zanlılardan M.D, A.K, M.M, M.A.B, M.Y. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.K, V.S. ve Ş.O. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında can salı ve lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6'sı çocuk, toplamda 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Seferihisar açıklarında durdurulan lastik botta ise 17'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Devam eden projelerimizi bitirdiğimizde ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız.
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Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüpheliler, para kazanma vaadiyle internette reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirdikleri kişileri dolandırarak 6 milyon lira haksız kazanç elde etmişlerdir. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
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