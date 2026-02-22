Kışlakçı'dan Ayetlerin Modern Yorumu - Son Dakika
Kışlakçı'dan Ayetlerin Modern Yorumu

Kışlakçı\'dan Ayetlerin Modern Yorumu
22.02.2026 11:49
Turan Kışlakçı, Taksim'deki söyleşisinde 'Ayetini Arayan İnsan' kitabını tanıttı.

Gazeteci yazar Turan Kışlakçı, Taksim Camii Külliyesi'ndeki Taksim Kitabevi'nde düzenlenen "Ayetini Arayan İnsan" başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Kışlakçı, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada modern çağın psikolojik sorunlarına yeni yorumlar getirilmesi gerektiğini ve Kur'an-ı Kerim'in insana tahmin edilenden çok daha fazla mesaj verdiğini söyledi.

Yeni çalışması "Ayetini Arayan İnsan" kitabında incelediği 114 ayet ile modern insanın güncel sorunlarına değinmeyi amaçladığını belirten usta yazar, "Arapçada ayet kelimesinin pek çok anlam var. Ayet, ışık, yol, pusula demek. 'Ayetini Arayan İnsan' ise manasını arayan, anlamını arayan insan demek. Bizim çağın insanı ayetini kaybetti." dedi.

Klasik tefsirlerdeki mesajların bugüne taşınmasında yaşanan zorluklara değinerek Mehmet Akif Ersoy'un "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" düsturuna atıf yapan yazar, yeni çalışmasının bir tefsir değil, modern bir deneme dizisi olduğunu ifade etti.

"Hedefim her ayetin bugüne hitap ettiğini göstermek"

Şair Muhammed İkbal'in "Her ayeti tıpkı Tanrı sana onu indiriyormuş gibi okumalısın." öğüdünü hedef edindiğini ifade eden Kışlakçı, "Hedefim Kur'an'ın her ayetinin bugünün insanına hitap ettiğini göstermekti." şeklinde konuştu.

Turan Kışlakçı, çalışmasında Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman ve Gaston Bachelard gibi modern düşünürlerin sosyolojik ve psikolojik tahlillerinden istifade ettiğini vurgulayarak, "Aslında bir yöntem bu, insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda artık o tarza aşina olacaklar ve böylece Kur'an'ın kendilerine nasıl hitap etmiş olduğunu görecekler." ifadelerini kullandı.

Kitabın okura sunduğu metot ve içeriğe dair detayları paylaşan Kışlakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çağ psikoloji çağı, aynı zamanda kültür-sanat çağı. Kur'an-ı Kerim, birçok alanda modern insanın sorunlarına çözüm bulabilir. İnsanlar hem psikolojik hem sosyolojik anlamda bu tahlilleri okuduğunda, birçok ayetin nasıl da bugünü anlattığını çok bariz bir şekilde görmüş olacaklar."

Geniş bir katılımcı kitlesi tarafından takip edilen etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından Kışlakçı'nın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

