KİT Yatırımları 2025'te Artacak - Son Dakika
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KİT Yatırımları 2025'te Artacak

2025'te KİT'ler 405 milyar lira yatırım yapacak, TPAO en büyük yatırımcı olacak.

16.01.2025 11:17
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Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) 2025'te 405 milyar 473 milyon 289 bin liralık yatırıma imza atacak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) en fazla yatırım yapacak KİT olacak.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 271 milyar 554 milyon 705 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 49,3 artışla 405 milyar 473 milyon 289 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO, 143 milyar 229 milyon 761 bin liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.

Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 97 milyar 216 milyon lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 45 milyar 800 milyon lirayla üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 41 milyar 970 milyon lira ile dördüncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 31 milyar 600 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 16 milyar 600 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bu yıl yaklaşık 3 milyar 112 milyon lira, Türkiye Şeker Fabrikaları 1 milyar 289 milyon lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 milyar 193 milyon lira, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 700 milyon lira yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

2025 yılında planlanan KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

KURULUŞLARTutar (bin lira)

TPAO143.229.761
TCDD97.216.000
BOTAŞ45.800.000
TEİAŞ41.970.000
TCDD Taşımacılık AŞ31.600.000
DHMİ Genel Müdürlüğü16.600.000
EÜAŞ9.905.000
Eti Maden İşletmeleri6.334.201
TÜRASAŞ3.112.000
Kıyı Emniyeti2.625.000
TKİ1.708.268
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ1.289.148
Tarım İşletmeleri1.192.613
TMO717.652
Türkiye Taşkömürü Kurumu???????

700.000
Et ve Süt Kurumu650.000
TEDAŞ605.000
Çay İşletmeleri98.000
TEMSAN60.546
Devlet Malzeme Ofisi60.100
TOPLAM405.473.289

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KİT Yatırımları 2025'te Artacak - Son Dakika

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