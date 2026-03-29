Kıyamet Kilisesi'ne Giriş Engellendi

29.03.2026 21:13
Filistin, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişin engellenmesini uluslararası topluma şikayet etti.

Filistin yönetimi, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ne girişinin engellenmesinin, Filistinli Hristiyanları hedef alan tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun İsrail polisi tarafından engellenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in bu kararının, ibadet hürriyetini kısıtlayan, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hristiyan varlığını hedef alan tehlikeli bir emsal teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, kilise liderlerinin dini ayinlerini yerine getirmelerinin yüzyıllardır görülmemiş bir şekilde keyfi olarak engellendiği, bunun bir suç ve yasa dışı askeri bir fiil olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaşananların, başta ibadet hürriyeti olmak üzere Filistin halkının temel haklarına, Kudüs'ün tarihi ve dini konumu ile hukuki statüsüne yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Bu kararın, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün halkını yerinden etmeyi ve kutsal şehri Yahudileştirmeyi amaçlayan yaklaşımını ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, uluslararası topluma gerilimi tırmandıran bu yaklaşımın durması için fiili adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail'den Müslümanlar ve Hristiyanların ibadet mekanlarına girişine engel

Hristiyan inancına göre Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce Kudüs'e gelişi ve palmiye yapraklarıyla karşılanışının kutlandığı "Palmiye Pazarı"nda, Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzeydeki temsilcisinin, Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine girişi İsrail polisince engellenmişti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail, saldırıları bahane ederek ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmiş, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi'ne girişleri de kapatmıştı.

Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğünü ihlal ederken, Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık yapmakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA

