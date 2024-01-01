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Kıyıya vuran köpek balığının nesli tehlike altında tür olduğu belirlendi - Son Dakika
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Kıyıya vuran köpek balığının nesli tehlike altında tür olduğu belirlendi

Mersin'de ölü olarak karaya vuran köpek balığının, nesli tehlike altında bulunan bir tür olduğu ve derin deniz ekosisteminde önemli bir rolü olduğu belirlendi. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yapılan incelemelerde, köpek balığının 6 solungaçlı camgöz türüne ait olduğu tespit edildi. Bu türün popülasyonu, balıkçılık faaliyetleri ve habitat kaybı gibi faktörler nedeniyle daralmaktadır. Köpek balığının ölüm nedeni ve ne zaman öldüğü ise henüz belirlenememiştir.

Kıyıya vuran köpek balığının nesli tehlike altında tür olduğu belirlendi
01.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:02
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Kıyıya vuran köpek balığının nesli tehlike altında tür olduğu belirlendi

MERSİN - Mersin'de akşam saatlerinde ölü olarak karaya vuran 4 metre 10 santimetre uzunluğundaki cam göz cinsi köpek balığının, nesli tehlike altında bulunan türlerden olduğu ve derin deniz ekosisteminde önemli fonksiyonel rolü bulunduğu belirtildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağında, vatandaşların ihbar ettiği köpek balığını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin bildirmesi üzerine balığın olduğu bölgeye giden ekipler, kısa süren çalışmaların ardından ölü köpek balığını karaya çıkardı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden ekiplerin incelediği balığın, yaklaşık 8 saat önce öldüğü tahmin ediliyor.

"Ekiplerimizle birlikte karaya çıkarttık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde deniz denetçisi olarak görev yapan Emre Üresin, Sahil Güvenlik Komutanlığı üzerinden gelen ihbar sonucu köpek balığını almaya geldiklerini belirterek, "Ölü bir köpek balığının balıkçı barınağının batı mendireğinde kayalara vurduğu ile ilgili ihbar üzerine ekiplerimizi hemen olay yerine yönlendirdik. Köpek balığı ölüsünü bulunduğu yerden ekiplerimizle beraber aldık ve karaya çıkarttık. İnceleme yapılması için de ilgili birimlere haber verdik" dedi.

"Nesli tehlike altında olan bir tür"

Karaya vuran köpek balığının cinsi ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr.Deniz Ayas, "Mersin'de kayalıkların dış cephesinde ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı camgöz" diye konuştu.

"Derin deniz ekosisteminde önemli fonksiyonel rolü var"

Koruma altında olan bir tür ve satışının yasak olduğunu söyleyen Ayas, "Dişi bir birey. Yaklaşık 410 santimetre boyunda. 600-700 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyoruz. Balıkçılık faaliyeti başta olmak üzere habitat kaybı gibi birçok faktörün kombine şeklinde olması bu türün neslinin, popülasyonunun ya da genetik havuzunun daralmasını sağladı. Bugün ergin bir bireyin yakalanmış olması aslında popülasyonun neden daraldığı ile ilgili bize fikir veriyor. Gördüğünüz tür Karadeniz'den tutun, Doğu Akdeniz'in tamamında balıkçılık baskısı, tehdidi altında bir tür. Biz bunlara üzülüyoruz. Nedeni şu; bunların ekosistemde, özellikle derin deniz ekosisteminde önemli fonksiyonel rolleri var. Bunlar özellikle derin deniz sistemindeki enerji akışı için ve oradaki türlerin popülasyonun kontrolü açısından regülasyon görevleri olan türler" ifadelerini kullandı.

Balığın yaklaşık 8 saat önce ölmüş olabileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Ayas, denizde çalışan balıkçılık gemilerini çoğunlukla hedef dışı balık yakaladıklarını söyleyerek, "Popülasyonlarının yüzde 90 oranında daralmasının başlıca nedenlerinden biri balıkçılık faaliyetleri. Taze görünüşlü ama en azından bir gün ya da 7-8 saat önce ölmüş bir balık. Tahmin ediyorum dün gece yani trol faaliyeti sırasında öldüğünü değerlendirebileceğiniz bir birey" şeklinde konuştu.

Köpekbalığı daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kaynak: İHA
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