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Kızıl Akbaba Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
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Kızıl Akbaba Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bitkin halde bulunan ve tedavi süreci sona eren kızıl akbaba, doğaya salındı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu nadir tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmişti. Yaklaşık 3 hafta süren tedavinin ardından akbaba, Uludağ Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, uzun süredir görülmeyen bu türün varlığının tespit edilmesinin önemli bir gözlem olduğunu belirtti.

Kızıl Akbaba Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakıldı
04.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:46
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsalında bitkin bulunan ve 3 haftalık tedavi süreci sona eren kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

Çevre sakinleri tarafından bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Enfeksiyon, ishal, güç kaybı gibi sağlık sorunları bulunduğu belirlenen yırtıcı kuş, Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Kızıl akbaba, veterinerler tarafından 3 hafta süren tedavisinin ardından Uludağ Milli Parkı'nın Bakacak mevkisinden doğaya salındı.

DKMP 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, gazetecilere, Türkiye'de "kara", "sakallı", "kızıl" ve "küçük" olmak üzere 4 akbaba türünün tespit edildiğini söyledi.

Doğaya saldıkları kızıl akbabanın yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında, dağlık ve kayalık alanlarda yaşayan bir tür olduğunu belirten Bozkurt, "Bursa'mızda uzun süredir görünmüyordu. 1975 yılında alınmış bir kayıt vardı. Nesli tükenme tehlikesi altında, ender bulunan türlerimizden. Kuş gözlemcileri tarafından yaklaşık 2 yıldır gözlemlenemiyordu. Varlığını tespit etmemiz açısından güzel bir gözlem oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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