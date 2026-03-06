Kızılay İftarında Depremzedelerle Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay İftarında Depremzedelerle Buluşma

Kızılay İftarında Depremzedelerle Buluşma
06.03.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, Hatay'daki iftar programında depremzedelerle bir araya geldi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Yılmaz, Antakya ilçesindeki Güzelburç Kızılay Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, son depremzede yastığa başını huzurla koyana kadar deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı.

Bugün bir gelenek haline gelen Güzelburç Kızılay Yaşam Merkezi'ndeki iftar programını yinelediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sadece buradaki konteyner kenttekiler değil, etraftaki vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Bugün 5 bin kişiyle yine bir sofranın etrafında buluşacağız. Elbette ki her geçen sene biraz daha iyileşiyoruz, ileriye gidiyoruz ama toparlanmak çok kolay değil, yaşanan yüzyılın en büyük depremiydi. Biraz önce içeride gönüllülerimizle konuşuyorduk. 'Her ne kadar toparlanıyoruz da desek, dönem dönem yine hatırlıyoruz, özellikle şubat ayı geldiği zaman o şubat ayını hiç yaşamak istemiyoruz.' diyorlar. Buralarda durum böyle ama biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Şubelerimizi güçlendiriyoruz, gönüllülerimiz burada ve biz her fırsatta, kışın girişinde, ramazanda, kurbanda her zaman her tür sosyal yardımımızı deprem bölgemizden başlatıyoruz, inşallah bu günler geçecek."

Yılmaz, daha sonra depremzede vatandaşlarla iftar yaptı.

Kaynak: AA

Fatma Meriç Yılmaz, İnsan Hakları, Kızılay, Güncel, Deprem, İftar, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay İftarında Depremzedelerle Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe’den tarihi transfer operasyonu Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Fransa’nın BAE’ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

20:13
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
19:57
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama
Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
19:18
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
18:59
Görüntüleri paylaşıldı Bunlar da İsrail’in Müslüman askerleri
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
18:27
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 20:19:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Kızılay İftarında Depremzedelerle Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.