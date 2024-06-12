Kızılay'ın 156. kuruluş yıl dönümü 'Aynı Hilalin Altında' temasıyla kutlandı

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Kızılay, 156'ncı kuruluş yıl dönümünü 'Aynı Hilalin Altında' temasıyla kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası gibi sembol yapılar da hilalin kırmızısıyla aydınlatıldı.

Türkiye'nin tarihi ve sembol yapıları, Kızılay kırmızısına büründü. Tarihi yapılardan Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası/ Cumhuriyet Müzesi, köprülerden ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Türk Kızılay'ın kuruluş günü olan 11 Haziran gecesinde hilalin kırmızı rengini aldı. Ayrıca Ankara Atakule ve TOBB Kuleleri de kırmızı aydınlatma ve görsellerle katkı sağladı.

Kırmızı aydınlatma etkinliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlendi. Tarihi yapıların kırmızı aydınlatılmasına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde Kazılar Dairesi Başkanlığı, müze yöneticileri ile çalışanları destek olurken, köprüler de ise Karayolları I. Bölge Müdürlüğü kutlamalara ortak oldu.