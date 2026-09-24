Kızılay'ın afet farkındalığı eğitimi Havza'da kreşten liseye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'ın afet farkındalığı eğitimi Havza'da kreşten liseye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay\'ın afet farkındalığı eğitimi Havza\'da kreşten liseye ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi, Genç Kızılay Havza Şubesi ile Havza'da öğrencilere afet farkındalığı eğitimi düzenledi. Eğitimler kreş, anaokulu ve Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı; afet türleri, afetlerde yapılması gerekenler ve Kızılay'ın görevleri anlatıldı.

Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi tarafından Havza ilçesinde öğrencilere yönelik "Afet Farkındalığı ve Kızılay" eğitimi verildi.

Eğitim çalışmaları kapsamında Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi tarafından Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde öğrencilere yönelik yaş gruplarına uygun olarak afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Afet Müdahale Merkezi uzman personeli Kemal Yıldız ve Muhammed Taha Küçük tarafından ilçede özel bir kreş, Havza Anaokulu ve Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere afet nedir, afet türleri, afetlerde yapılması gerekenler, Kızılayın tanımı, görevleri ve yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim programlarına Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
İmam Hatip LiseleriKızılaySamsunEğitimGüncelHavzaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:35:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Kızılay'ın afet farkındalığı eğitimi Havza'da kreşten liseye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei