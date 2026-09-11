Kızılay ve YTB'den uluslararası öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Kızılay ve YTB'den uluslararası öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Kızılay ve YTB\'den uluslararası öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi
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Ankara Altındağ'da Türk Kızılay ve YTB iş birliğinde 'İlk Yardım ve Göç' temalı farkındalık programı düzenlendi. Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler, maketler üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamaları yaptı.

ANKARA'da Türk Kızılay ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde, Dünya İlk Yardım Günü kapsamında 'İlk Yardım ve Göç' temasıyla farkındalık programı düzenlendi.

Altındağ ilçesindeki Hamamönü bölgesinde düzenlenen programa YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, uluslararası öğrenciler ve Genç Kızılay gönüllüleri katıldı. Türk Kızılay ve YTB iş birliğinde düzenlenen programda, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi ve temel müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlandı. Kızılay Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürü Elif Taşkın Aytekin, katılımcılara teknik bilgilendirme yaptı. İlk yardımın yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun tamamının sorumluluğu olduğuna dikkat çekilen programda, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önemine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Katılımcılar maketler üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamalarını yaparak öğrendikleri ilk yardım bilgilerini pratiğe döktü.

'ETKİNLİĞİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ'

YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, "Bugün güzel bir etkinlikle uluslararası öğrencilerimize bir araya geldik bu yılki tema 'İlk Yardım ve Göç'. Bildiğiniz gibi ülkemiz 300 binin üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Biz de ülkemizde eğitim alan öğrencilerimize ilk yardım bilincini hatırlatmak, bilgilerini tazelemek, yeni bilgiler edinmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliğe destek olduk. Uluslararası öğrencilerimizin aldıkları bu eğitim, hem toplumumuz içerisindeki uyumları açısından çok önemli hem de kendi ülkelerine döndüklerinde ortak bir ilk yardım bilincine ortak bir anlayışa kavuşmalar anlamında da bu etkinliği oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.

'DİL, DİN, IRK GÖZETMEKSİZİN İNSANA MÜDAHALE EDİYORUZ'

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise "Türk Kızılay uzun yıllardan beri ilk yardım eğitimlerini şubeler aracılığıyla vermekte. Bu eğitimleri insana dokunmanın, insana faydalı olmanın en önemli faaliyetlerinden bir tanesi olarak görüyoruz. Çünkü temel prensibimiz, 'İnsanı yaşat devlet de yaşasın' prensibi. Dil, din, ırk gözetmeksizin insana müdahale ediyoruz. Bugün burada çok anlamlı bir etkinliği Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile birlikte yerine getiriyoruz. Dünyanın her tarafından gelen öğrencilere bugün ilk yardımın anlamını, önemini öğretiyoruz ve kendi ülkelerine de döndüklerinde bu faaliyeti yerine getirmelerini ve insana faydalı olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızılay ve YTB'den uluslararası öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

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