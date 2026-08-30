Kızıldeniz'de İran İHA Parçaları Ele Geştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıldeniz'de İran İHA Parçaları Ele Geştirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husilere ulaşmak üzere gönderilen İran yapımı İHA parçaları Kızıldeniz'de ele geçirildi.

Husilere ulaştırılmak üzere İran yapımı insansız hava aracı (İHA) parçaları taşıyan bir kargonun Kızıldeniz'de ele geçirildiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı "Ulusal Direniş Güçleri" Sözcüsü Sadık Duveyd, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, donanmanın Kızıldeniz'de düzenlediği "başarılı bir operasyonda" İran'dan gelen İHA parçalarının bulunduğu kargonun ele geçirildiğini kaydetti.

Duveyd, söz konusu operasyonun, Yemen güçlerinin kara sularını koruma ve İran'ın ikmal hatlarını kesme konusundaki teyakkuzunu, Husilerin ise tüm "umutsuz saldırılarına" rağmen kaçakçılık ağlarını korumadaki başarısızlığını bir kez daha kanıtladığını savundu.

Öte yandan, yerel haber sitesi "2dec", Kızıldeniz'deki operasyona ve ele geçirilen İHA parçalarına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Konuya ilişkin İran veya Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıldeniz'de İran İHA Parçaları Ele Geştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken... Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

19:46
Galatasaray taraftarından Leao’ya surat asan Kaan Ayhan’a tepki çığ gibi
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
19:29
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
19:08
Göztepe’de ’’Bu takıma ne oldu’’ dedirten performans
Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
18:35
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 20:04:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kızıldeniz'de İran İHA Parçaları Ele Geştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement