Kızıltepe'de Boğulan 13 Yaşındaki Orhan Dozen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Boğulan 13 Yaşındaki Orhan Dozen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kızıltepe\'de Boğulan 13 Yaşındaki Orhan Dozen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Halı sahaya ait yüzme havuzunda boğulan Orhan Dozen, ailesi tarafından toprağa verildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, halı sahaya ait yüzme havuzunda boğulan Orhan Dozen (13), son yolculuğuna uğurlandı. Dozen'in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası fen lisesine yerleştiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Şenyurt yolu üzerindeki halı sahaya ait ücretli yüzme havuzunda meydana geldi. Havuzda hareketsiz duran Orhan Dozen'i fark edenler, çocuğu sudan çıkararak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dozen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Orhan Dozen'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Dozen'in cenazesi, gece geç saatlerde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dozen'in LGS sonrası aldığı puanla, çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleştiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Boğulan 13 Yaşındaki Orhan Dozen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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