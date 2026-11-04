Kızıltepe\'de zabıta semt pazarı kurulmadan 500 kilogram çürük meyve imha etti

Kızıltepe'de zabıta semt pazarı kurulmadan 500 kilogram çürük meyve imha ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarı kurulmadan yaptığı denetimde yaklaşık 500 kilogram çürük ve tüketime uygun olmayan meyve ele geçirdi. El konulan ürünler imha edilirken denetimin halk sağlığının korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri 500 kilogram çürük meyveyi imha etti.
Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunması amacıyla semt pazarında denetim gerçekleştirdi.
Semt pazarının kurulacağı alanda pazar henüz kurulmadan gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 500 kilogram çürük ve tüketime uygun olmayan meyve ele geçirildi.
Denetimlerde, el konulan çürük meyve ürünleri imha edildi.
Kaynak: AA
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